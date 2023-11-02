Manchester United'da Erik Ten Hag için ayrılık çanları çalıyor. Gözler Real'in eski hocasına çevrildi

Premier Lig devi Manchester United'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle yönetim, Erik Ten Hag ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz devi, alternatiflere yönelmeye şimdiden başladı.

Manchester United'da Erik Ten Hag için ayrılık çanları çalıyor. Gözler Real'in eski hocasına çevrildi

Geçtiğimiz sezondan beri alınan kötü sonuçlar ve son olarak Newcastle United karşısında alınan mağlubiyet, Manchester United - Erik ten Hag birlikteliğini son raddeye getirdi.

İngiliz ekibi Hollandalı teknik adamın görevine yakın zamanda son vermeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından The Times'in haberine göre; Manchester United, Erik ten Hag'ın yerine Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane ve Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim isimlerine yöneldi.

Öte yandan İngiliz ekibinin, Premier Lig'de Manchester City'e ve kupada Newcastle United karşısında alınan mağlubiyetler sonrası ayrılık kararı aldığına yer verildi.

Manchester United, bu sezon Premier Lig'de 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 15 puan topladı.

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