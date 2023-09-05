Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. Onana kararını açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den ayrılarak Premier Lig devi Manchester United’a transfer olan genç file bekçisi Altay Bayındır’a bir müjde de Onana’dan geldi.
EMEKLİLİK KARARINDAN VAZGEÇTİ
Onana Pazartesi günü yaptığı açıklamada, milli takımdan emeklilik kararından vazgeçtiğini ve 12 Eylül'de Burundi'ye karşı oynanacak Afrika Uluslar Kupası ön eleme maçı öncesinde Kamerun milli takımına katılacağını duyurdu.
AS KALECİ DURUMUNA GEÇECEK
Kamerunlu kalecinin bu kararı sonrası, Altay Bayındır Onana’nın Afrika Uluslar Kupası’na katılması sonrası Kırmızı Şeytanlar’ın as kalecisi durumuna geçecek.