Manchester United'dan Galatasaray taraftarına sürpriz jest. Asılan pankartlar sosyal medyada gündem oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu 2. maçında Manchester United deplasmanına çıkıyor.

Grubun ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ilk galibiyetini hedefliyor.



Öte yandan Old Trafford'da TSİ 22:00'de başlayacak maç öncesi İngiliz devi Manchester United'ın Galatasaraylı taraftarlara yaptığı jest dikkat çekti.



Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun paylaştığı görüntüde; İngiliz devi, deplasman tribününün girişindeki turnikelere "Sayın Galatasaray taraftarları, Old Trafford'a hoş geldiniz" pankartları astı.

Bunun yanı sıra giriş kapısındaki alana da Galatasaray logoları eklendi.



İngiliz devinin yaptığı bu jest, sosyal medyada gündem oldu.