Manchester United'ın G.Saray kadrosu açıklandı. 7 futbolcu yok

Manchester United'ın Galatasaray maçı kamp kadrosunda 7 futbolcu yer almadı.

KAYNAK: AA
Manchester United'ın G.Saray kadrosu açıklandı. 7 futbolcu yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United, kamp kadrosunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Marcus Rashford'un kırmızı kart cezası, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi.

A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesi Bayern Münih 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kopenhag ve Galatasaray'ın 4'er, son sıradaki Manchester United'ın 3 puanı bulunuyor.

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