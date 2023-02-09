Mahchester United Leeds'ten beraberliği zor kurtardı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, kendi sahasında Leeds United'la karşılaştı.
Leeds, ilk yarıyı daha 1. dakikada Wilfried Gnonto'nun golüyle öne geçti.
İkinci yarının başında Manchester United'lı Raphael Varane'nın 48. dakikada kendi kalesine attığı golle Leeds United, farkı 2'ye çıkardı.
Daha sonra ataklarını sıklaştıran Manchester, 62. dakikada Marcus Rashford, 70. dakikada da Jadon Sancho'nun golleriyle maçın skorunu 2-2 olarak ilan etti.
Manchester United'ta ilk 11'de sahaya çıkan Weghorst, 59 dakika oyunda kaldı.
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