Casemiro şov yaptı. Manchester United tur atladı

İngiltere FA Cup 4. Turu'nda Manchester United, sahasında Championship ekiplerinden Reading'i konuk etti.
Old Trafford'da oynanan maçı 3-1 kazanan Manchester United turu geçen taraf oldu.
CASEMİRO 2 GOL KAYDETTİ
Manchester United, 54 ve 58. dakikalarda Carlos Casemiro, 66. dakikada Fred'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Reading'in golünü, 72. dakikada Amadou Salif Mbengue kaydetti.
Konuk ekipte Andy Carroll, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
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