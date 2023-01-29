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Casemiro şov yaptı. Manchester United tur atladı

Manchester United, Reading'i 3-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 10:05
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Manchester United Readin'i mağlup etti

Casemiro şov yaptı. Manchester United tur atladı
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İngiltere FA Cup 4. Turu'nda Manchester United, sahasında Championship ekiplerinden Reading'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan maçı 3-1 kazanan Manchester United turu geçen taraf oldu.

CASEMİRO 2 GOL KAYDETTİ

Manchester United, 54 ve 58. dakikalarda Carlos Casemiro, 66. dakikada Fred'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Reading'in golünü, 72. dakikada Amadou Salif Mbengue kaydetti.

Konuk ekipte Andy Carroll, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
 

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