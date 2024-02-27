Manevi temizlik ayağıyla paraları topladı lüks otele böyle geldi

Tuncay Özülü
Manevi temizlik ayağıyla paraları topladı lüks otele böyle geldi
Manevi temizlik yapıyorum ayağına paraları toplayan kadın lüks aracıyla lüks otele gelme şekli tepki çekti. Bu video sonrasında, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor" sözleri akıllara geldi.

Manevi motivasyon adı altında muhafazakar kadınları toplayıp sohbet eden şahsın videosu sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekoru kırdığı görüldü.

Para karşılığı “Bilinçaltı temizliği” yaptığını iddia eden şahıs konuşma yaptığı otele lüks aracıyla gelip o anları sosyal medyada paylaşması gündem oldu.

Muhafazakar kadınları toplayıp, sohbet eden şahıs işleri büyüttüğü bildirildi.

Söz konusu videoda ilahi tarzı bir müziğin olması dikkat çekti.

Video sosyal medyada kısa zaman izlenme ve beğeni rekoru kırdı.

s555.jpg

m4.jpg

m3.jpg

m2.jpg

manevi.jpg

İlgili Haberler
Lüks araç vurgunu. Sahte faturalarla Türkiye’ye getirmişler
Cübbeli zamları böyle vicdansızca savundu. 'Ekonominin bozuk olması günahları engeller' dedi ama kendisi lüks içinde yaşıyor
Son Haberler
Özgür Demirtaş kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuşan Halil Konakçı'ya adres gösterdi. 'Yallah Afganistan'a' dedi Gündem
Özgür Demirtaş kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuşan Halil Konakçı'ya adres gösterdi. 'Yallah Afganistan'a' dedi
Didim’de dereceler 20'yi geçince halk deniz sezonunu açtı Gündem
Didim’de dereceler 20'yi geçince halk deniz sezonunu açtı
Türkiye'ye kötü haber. Rusya vanaları kapatıyor Ekonomi
Türkiye'ye kötü haber. Rusya vanaları kapatıyor
Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı Gündem
Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı
Eski Süper Lig stadının her yanını çaldılar Spor
Eski Süper Lig stadının her yanını çaldılar
Yozgat’ta zehir tacirleri suçüstü yakalandı Yerel Haberler
Yozgat’ta zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Ölümcül hastalık hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi Dünya
Ölümcül hastalık hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi