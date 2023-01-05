Manisa Besot geçici 92 işçi ilacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Manisa Besot, temizlik işçisi olmak üzere geçici 92 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-5593 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak.
3-20 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmayacaktır.
4- En az ilköğretim Mezunu olacaktır.
5-Askerliği ile ilgili ilişiği olmadığına dair belgesi olacaktır.
6-İhtiyaç duyulan personel sayısı ve ilçeler aşağıdaki gibidir. Adayların başvuru yaptığı ilçede ikamet etmesi şartı aranmaktadır.
Merkez - 20 Personel
Ahmetli - 2 Personel
Akhisar - 7 Personel
Alaşehir - 7 Personel
Demirci - 5 Personel
Gölmarmara - 2 Personel
Gördes - 4 Personel
Kırkağaç-5 Personel
Köprübaşı -3 Personel
Kula - 5 Personel
Salihli - 7 Personel
Sarıgöl - 5 Personel
Saruhanlı - 5 Personel
Selendi - 4 Personel
Soma - 5 Personel
Turgutlu -6 Personel
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru sırasında belge istenmeyecektir. Başvurular cv.manisa.bel.tr adresine yapılacaktır.
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