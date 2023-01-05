Manisa Besot geçici 92 işçi ilacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Manisa Besot, temizlik işçisi olmak üzere geçici 92 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-5593 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2-Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak.

3-20 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmayacaktır.

4- En az ilköğretim Mezunu olacaktır.

5-Askerliği ile ilgili ilişiği olmadığına dair belgesi olacaktır.

6-İhtiyaç duyulan personel sayısı ve ilçeler aşağıdaki gibidir. Adayların başvuru yaptığı ilçede ikamet etmesi şartı aranmaktadır.

Merkez - 20 Personel

Ahmetli - 2 Personel

Akhisar - 7 Personel

Alaşehir - 7 Personel

Demirci - 5 Personel

Gölmarmara - 2 Personel

Gördes - 4 Personel

Kırkağaç-5 Personel

Köprübaşı -3 Personel

Kula - 5 Personel

Salihli - 7 Personel

Sarıgöl - 5 Personel

Saruhanlı - 5 Personel

Selendi - 4 Personel

Soma - 5 Personel

Turgutlu -6 Personel

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında belge istenmeyecektir. Başvurular cv.manisa.bel.tr adresine yapılacaktır.