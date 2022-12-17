Dünya Kupası Manisa'ya yaradı

Ege temsilcisi bu galibiyetle çıkışını sürdürürken, Tuzlaspor haftayı puansız kapattı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Demir
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak, Prib (Dk. 88 Stark), Gakpa (Dk. 82 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo (Dk. 88 Anıl Koç), Batuhan Kör, Mehmet Uysal (Dk. 63 Selim Ilgaz)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak (Dk. 68 Mustafa Emre Can), İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman (Dk. 90 Olatunbosun), Cisse, Kone (Dk. 68 Bilal Başacıkoğlu), Erol Can Akdağ (Dk. 90 İbrahim Has), Mata (Dk. 56. Yahaya), Adeniyi
Gol: Dk. 80 Prib (Manisa FK)
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