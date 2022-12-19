20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den kritik kararlar. Beşiktaş karşı çıkıyordu. Yabancı kuralı yine değişiyor. Passolig de masada

TFF'den kritik kararlar. Beşiktaş karşı çıkıyordu. Yabancı kuralı yine değişiyor. Passolig de masada

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren kritik kararlar aşamasında olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 22:35
Takip Et

Yabancı kuralı yine değişiyor. TFF'den kritik kararlar. Beşiktaş karşı çıkıyordu. Passolig de masada

TFF'den kritik kararlar. Beşiktaş karşı çıkıyordu. Yabancı kuralı yine değişiyor. Passolig de masada
+
Aa
-

Federasyon yönetiminin Mehmet Büyükekşi başkanlığında Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda üç önemli değişiklik yapılması konusunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Bunların en önemlisi Beşiktaş'ın karşı çıkmasına rağmen diğer kulüplerin istediği yabancı kuralı.

Şu anki düzenlemede kadrolarında 14 yabancı bulunduran takımlar bu futbolcuların 8'ine ilk onbirlerinde yer verebiliyorlar. Yapılacak düzenlemeyle takımlar eskiden olduğu gibi yine 11 yabancıyla sahaya çıkabilecekler.

Anadolu kulüplerinin isteği ile Passolig'in de kaldırılmasının masada olduğu öğrenildi. 

TFF'nin kulüplerden akademi açmasını istediği de ileri sürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
1
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
2
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
3
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
4
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
5
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
6
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
7
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.