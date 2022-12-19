TFF'den kritik kararlar. Beşiktaş karşı çıkıyordu. Yabancı kuralı yine değişiyor. Passolig de masada

Federasyon yönetiminin Mehmet Büyükekşi başkanlığında Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda üç önemli değişiklik yapılması konusunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Bunların en önemlisi Beşiktaş'ın karşı çıkmasına rağmen diğer kulüplerin istediği yabancı kuralı.

Şu anki düzenlemede kadrolarında 14 yabancı bulunduran takımlar bu futbolcuların 8'ine ilk onbirlerinde yer verebiliyorlar. Yapılacak düzenlemeyle takımlar eskiden olduğu gibi yine 11 yabancıyla sahaya çıkabilecekler.

Anadolu kulüplerinin isteği ile Passolig'in de kaldırılmasının masada olduğu öğrenildi.

TFF'nin kulüplerden akademi açmasını istediği de ileri sürüldü.