Manisa ve Uşak'ta seçim nefes nefese geçiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Manisa ve Uşak, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor.

Manisa ve Uşak'ta seçim nefes nefese geçiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi bazı illerde nefes kesmeye devam ediyor. Manisa ve Uşak'ta Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki mücadele adeta nefes kesiyor.

Sandıkların yüzde 56.5'inin açıldığı Manisa'da şu ana kadar kullanılan 530 bin 419 oy geçerli sayıldı.

Manisa'da Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.04, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 46.9, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 5.8 ve Muharrem İnce ise 0.7 oy aldı.

Uşak'ta ise durum farklı değil. Uşak'ta 71 bin 348 geçerli oy sayıldı. Erdoğan oyların 47.34'ünü, Kılıçdaroğlu 46.16'sını, Sinan Oğan 5.73'ünü Muharrem İnce ise 0.8'ini aldı.

13.jpg

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Motosikletlinin öldüğü kazada, otomobilin sürücüsü başkası çıktı Güncel
Motosikletlinin öldüğü kazada, otomobilin sürücüsü başkası çıktı
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor Dünya
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor
Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi Ekonomi
Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi
Erdoğan’ın oy kullandığı sandıkta kazanan belli oldu Güncel
Erdoğan’ın oy kullandığı sandıkta kazanan belli oldu