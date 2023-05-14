Manisa ve Uşak'ta seçim nefes nefese geçiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi bazı illerde nefes kesmeye devam ediyor. Manisa ve Uşak'ta Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki mücadele adeta nefes kesiyor.

Sandıkların yüzde 56.5'inin açıldığı Manisa'da şu ana kadar kullanılan 530 bin 419 oy geçerli sayıldı.

Manisa'da Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.04, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 46.9, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 5.8 ve Muharrem İnce ise 0.7 oy aldı.

Uşak'ta ise durum farklı değil. Uşak'ta 71 bin 348 geçerli oy sayıldı. Erdoğan oyların 47.34'ünü, Kılıçdaroğlu 46.16'sını, Sinan Oğan 5.73'ünü Muharrem İnce ise 0.8'ini aldı.