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Manisa'da aranan 8 kişi yakalandı

Manisa'da düzenlenen operasyonda arama kaydı bulunan 8 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:16
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Manisa'da aranan 8 şahsa operasyon

Manisa'da aranan 8 kişi yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Jandarma Dedektifleri, hakkında yakalama kararı bulunan 8 şahsı yakalayarak, adli makamlara sevk etti.

Manisa JASAT Jandarma Dedektifleri tarafından 24 Mart tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 8 kişi yakalandı. "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan 5 yıl 1 ay cezası bulunan A.G., "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan 5 yıl cezası bulunan A.D., "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan 5 yıl cezası bulunan M.D, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan 5 yıl cezası bulunan A.D., "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim olan Silah ve Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması" suçundan 4 yıl 6 ay cezası bulunan Y.Ç., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Bulundurmak, Satın Almak" suçundan 2 yıl 6 ay cezası bulunan M.R.K, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Bulundurmak, Satın Almak" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 2 yıl 6 ay cezası bulunan E.A., "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan 10 ay cezası bulunan F.Y. isimli şahıslar jandarma dedektiflerinin dikkati sayesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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