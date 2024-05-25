Manisa’da çarpışan 2 otomobilden biri yandı. 1 ölü 7 yaralı

Kaynak: DHA
Manisa’da çarpışan 2 otomobilden biri yandı. 1 ölü 7 yaralı

Manisa’da çarpışan 2 otomobilden biri alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Akhisar-Gördes yolu üzerindeki Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil hızla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri alev alev yanarken diğer otomobil ise araziye savruldu.

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Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yanan otomobilden çıkamayan 1 kişinin hayatını kaybetti. Yaşanan kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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