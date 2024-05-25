Manisa’da çarpışan 2 otomobilden biri yandı. 1 ölü 7 yaralı

Akhisar-Gördes yolu üzerindeki Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil hızla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri alev alev yanarken diğer otomobil ise araziye savruldu.

Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yanan otomobilden çıkamayan 1 kişinin hayatını kaybetti. Yaşanan kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.