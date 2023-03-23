Manisa'da eski eşini öldüren sanık hakim karşısında

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Alkan, taraf avukatları, maktul Hülya Alkan'ın anne ve babası ile iki çocuğu katıldı.

Sanık Ali Alkan, savunmasında cinayetten yaklaşık 3 ay önce Hülya Alkan ile boşandıklarını belirtti.

Eski eşinin başkasıyla evlilik hazırlığı yaptığını öğrenince onu evlilikten vazgeçirmeye çalıştığını öne süren Alkan, ikna edemeyince babasının arkadaşından ava gideceğini söyleyerek aldığı tüfekle cinayeti işlediğini anlattı.

Mahkeme başkanı, sanığa, eşine karşı 2020 ve 2022 yıllarında darp ve hürriyeti tahdit suçlarını işlediği iddiasıyla açılan ve cinayet sonrasında sonuçlanan davadan 8 yıl hapis cezası aldığını hatırlatarak, "Cinayeti işlemende bu olayların etkisi var mıydı?" diye sordu.

Sanık ise cinayeti eski eşinin evlilik hazırlığı yaptığı için işlediğini ileri sürerek, "Ben Hülya'yı çok sevdim, hala çok seviyorum ama ona bir türlü yaranamadım. Evimi ve arabamı, her şeyimi ona verdim yine yaranamadım. Aramızda zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Ona şiddet uyguladığım oldu." ifadelerini kullandı.

Hülya Alkan'ın babası Baki Alkan, kızının boşanmadan önce şiddet gördüğü için defalarca evine sığındığını, akrabaları da olan sanık Ali Alkan'ın her defasında yalvararak özür dilediğini, kızının "çocuklar mağdur olmasın" düşüncesiyle sanığı affederek evine döndüğünü, olaylar devam edince de boşandığını söyledi. Alkan, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Tüfeğin sahibi H.İ.Ü. de tanık olarak dinlendi. Sanığın kendisinden ava gitmek için tüfek istediğini, eski eşiyle arasındaki sorunlardan ise hiç bahsetmediğini anlatan H.İ.Ü, "Sanığın kendisini çok tanımam ama babası çok yakın arkadaşımdı. En başta tüfeği vermek istemedim. 'Arkadaşlar Gördes'e ava davet etti, ölmüş babamın hatırı için ver' deyince verdim. Böyle bir olay olacağını bilsem asla vermezdim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.

Maktul Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan, duruşmanın ardından gazetecilere, tek evladını yitirdiğini belirterek, olayı gözyaşları içinde anlattı.

Eski eşinin kızına şiddet uyguladığını dile getiren Alkan, "Kızımı ölümle tehdit ediyordu. Beni bile kaç kez ölümle tehdit etti. Kızım 'Anne kurtar beni' diyordu, kurtarmadım onu." diye konuştu.

Hülya Alkan'ın ailesinin avukatı Yalçın Arcak ise sanığın savunmalarının cezada indirim almaya yönelik olduğunu savundu.

OLAY

Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'ndeki Avni Gemicioğlu Caddesi'nde, Ali Alkan (40), 17 Kasım 2022'de, üç çocuğunun annesi eski eşi Hülya Alkan'ı (35) av tüfeğiyle öldürmüş ardından aynı silahla intihara teşebbüs etmişti.

Ali Alkan ile Hülya Alkan'ın olaydan bir süre önce boşandıkları, akraba oldukları için de Hülya Alkan'ın aynı soyadını taşımaya devam ettiği öğrenilmişti.

Tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklanan Ali Alkan hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.