Manisa’da kaçak 11 kişi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım günü 14.00-16.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 110 ekip 494 personelin katılımıyla Manisa güven huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada, 4 bin 478 şahıs sorgulanırken, 11 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, bin 815 araç denetlenirken, 177 araç sürücüsüne 451 bin 677 TL para cezası uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi. 40 motosikletin denetlendiği uygulamada, 15 motosiklet sürücüsüne 27 bin 447 TL para cezası uygulandığı ve 4 motosikletin trafikten men edildiği açıklandı.

Yapılan uygulamada ayrıca 137 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 66 park ve bahçe, 34 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edilirken, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği ve 3 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.