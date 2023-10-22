Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi, yaralandı.

KAYNAK: DHA
Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne doğru seyreden 35 BRU 803 plakalı üzüm yüklü kamyon ile karşı yönden gelen 35 AL 7039 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü R.Ö., otomobil sürücüsü B.P. ile yanındaki M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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