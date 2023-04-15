﻿Mazot hırsızları kıskıvrak yakalandı

İHA’nın haberine göre, Alaşehir’de DSİ’ye ait iş makinalarından 330 litre mazot ve H.Ö. isimli şahsa ait kamyon içerisinden 200 litre mazot, 5 adet kepçe tırnağı ve 2 metre zincirinin çalınması olayı ile ilgili olarak Alaşehir JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan saha ve istihbarat çalışmalar neticesinde; hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin Y.Ç. ve M.D. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Yapılan takip sonucu şüpheliler 14 Nisan günü saat 03.00 sıralarında suçüstü yakalandı. Şahıslara ait araçta yapılan aramada; 7 adet 20 litrelik mazot bidonu, 6 adet 50 litrelik mazot bidonu, 1 adet 2 metre su hortumu, 1 adet 3 metre su hortumu, 5 adet tornavida, 2 adet 18 milimetrelik demir kesme makası, 1 adet 50 santimetre demir murç, 2 metre demir zincir ve hırsızlık olaylarında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.