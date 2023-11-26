Manisa'da motosiklet ve scooter sürücülerine trafiğe çıkma yasağı

Manisa Valiliği, il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle Manisa'da bugün saat 15.00'ten itibaren motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını bildirdi.

KAYNAK: İHA
Manisa'da motosiklet ve scooter sürücülerine trafiğe çıkma yasağı

Manisa Valiliği tarafından Manisa'da dün etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle vatandaşlrın mal ve can güvenliğini korumak amacıyla motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkmalarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı açıklandı.

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Manisa Valisi Enver Ünlü imzasıyla yayımlanan yasaklama kararında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Manisa il genelinde kuvvetli (3060 kg/m2), rüzgarın güneygüneybatı yönlerden fırtına (4075 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirilmiştir. Yaşanan sel, yağmur ve su baskını gibi doğal afetlerden en çok etkilenen grupların başında motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokuryeler gelmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motorlu kuryelerin 26 Kasım tarihi saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmaları yasaklanmış olup, belirtilen karara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatlar Kanunu 32. maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanacaktır. Gereği ilanen tebliğ olunur."

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