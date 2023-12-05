Scooter sürücüsü 120 km hızla giderken görüntülendi. Yok artık bu da ne

İstanbul’da bir scooter sürücüsü 120 KM hıza ulaştı. Araçları solladığı anlar gündem oldu.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Scooter sürücüsü 120 km hızla giderken görüntülendi. Yok artık bu da ne

İstanbul’da D-100 karayolunda bir Scooter sürücüsü 120 KM hızla giderken görüldü. Trafikte aşırı hız yapan sürücü diğer araçları solladı.

Tepki çeken video diğer sürücüler tarafından kayda alındı.

Otomobil sürücüsü, kendisinin 110 KM hızla gittiği görülürken scooterların bu kadar yüksek hızlara çıkabiliyor olması ise dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada gündem olurken büyük tepki çekti.

SCOOTERLA ÖLÜMLER ARTIYOR

Öte yandan son dönemde Scooter sürücüleri çokça kaza yaşadı. Hayatı kaybeden çocuklar ve gençler olduğu da ortaya çıkmıştı.

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