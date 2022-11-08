Marmara Gölü'nü kurtaracak proje açıklandı! Tamamen kurumuştu

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokolle, Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarındaki göl alanın bir kısmında sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı için temiz su depolama ve rezerv alanı oluşturulacak.

Göl alanında kaçak yollarla ekilen bölgelerde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından organik tarım yapılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan göl, suların çekilmesiyle gündeme gelmişti. Kuruyan göl alanında kaçak şekilde tarımsal üretim yapan kişilere cezalar kesilmişti.