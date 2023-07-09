Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde dün Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde durdurulan 37 plakalı bir araçta ve H.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında 31 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 5 adet mermi, 150 gram kubar esrar, 14 adet sentetik ecza hapı, 1 adet rızla kağıt ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Üst aramasında uyuşturucu ile yakalanan H.B. ile araçta uyuşturucuyla yakalanan R.G. ve K.T. gözaltına alındı.