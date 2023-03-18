18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli iki kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:28
Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 adet sentetik ecza, 2.07 gram skunk, 2.86 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö(27) ve Ö.A(27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
1
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
2
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
3
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
4
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
5
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
7
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Yeraltı müzesine turist akını
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Ramazan öncesi kasaplardan iktidara çağrı
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Selimiye asırlardır afetlere direniyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
﻿Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.