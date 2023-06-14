Manisa’da zincirleme trafik kazası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa’da zincirleme trafik kazası

Kaza, öğle saatlerinde Turgutlu'nun Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Salihli yönünden Turgutlu istikametine seyir halinde olan 45 RM 922 plakalı otobüs, 35 ABC 222 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen 35 SCB plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hasan Y. (35), Melek M. (7), Muzaffer M. (12), Fadime M. (32) ve Derya C. (29) ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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