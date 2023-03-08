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Yalçın Koşukavak: İlk hedefimiz play-off

Manisaspor FK teknik direktörü Yalçın Koşukavak, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 19:12
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Manisaspor hocasından flaş açıklamalar

Yalçın Koşukavak: İlk hedefimiz play-off
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında ağırladığı Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, play-off grubuna girmeyi hedeflediklerini söyledi.

"İLK HEDEFİMİZ PLAY- OFF SINIRINA ATMAK"
Oyuncularının ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını aktaran Koşukavak, "Devre arasındaki müdahalelerle eksiklerimizi giderdik ve ikinci yarıda daha baskın bir oyun oynadık. Ligde yukarı doğru pozisyon alabilmek için değerli bir 3 puandı. Zor maçlar oynuyoruz. İlk hedefimiz kendimizi play-off sınırına atmak. Daha iyi işler başaracağımızı düşünüyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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