Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Manisa'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Manisa için yarın (Cumartesi) gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlardan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için son dakika uyarısında bulundu.

Yetkililer, yarın (Cumartesi) kentte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) Manisa il merkezi ile Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21–50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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