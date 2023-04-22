Mansur Yavaş Ankara seçimlerinde yaşananları anlattı: Aynısı şimdi de 14 mayıs için yapılıyor

Editör: Fatma Demirkaya

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni'ne katılacak. Akşener ve Yavaş, Beypazarı öncesinde Ankara’nın Güdül ilçesine uğradı.

Yavaş burada toplanan vatandaşlara şunları söyledi:

“Değerli hemşerilerim; daha sonra iki kez aday olduk, üçüncüsünde yine Ankara’da aday olduğumuzda hep şunlarla karşılaştık: ‘Beypazarı ufacık bir yer, orayı herkes idare eder. Orayı idare etmekte ne varmış? Ama Ankara’yı yapamazlar, edemezler’ sözleri ile karşılaştık. Ama baktılar ki Ankaralı hemşerilerimiz bunları dinlemiyor, bir sürü uçuk kaçık korkularla başladılar iftiralara. ‘İşçilerin tamamını işten çıkaracaklar, sosyal yardımları kesecekler, su sayaçlarını PKK’lılar okuyacak, faturaları DHKP-C’liler götürecek’. Aklınıza ne geliyorsa artık. Atabildikleri tüm iftiraları attılar. Peki bunu neden yaptılar? Bunu yapmalarının sebebi; Ankara’da yıllardır ‘proje yapıyoruz’ adı altında çöp projeler yapıp Ankara halkının parasını toprağa gömdüler, bunun açığa çıkmasından korktular. İmar rantları ile bir sürü usulsüz, insanlara rantlar kazandırdılar. Bunlar ortadan kalkacaktı. Artık Ankara’da soygun düzeni, talan düzeni ortadan kalkıp şeffaf bir yönetim gelecekti. Bunun görülmesini istemediler. Bu imkanları ellerinden bırakmamak için bu iftiraları attılar. Şimdi aynısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin gittiği 14 Mayıs seçimleri için de yapılıyor. ‘Biz gidersek maaş ödeyemezler, ekonomiyi idare edemezler’. Evet, 20 yılda ülkemizde mutlaka güzel şeyler yapılmıştır. Ancak bu iktidarın artık yapacağı bir şey kalmadığı ortada.

"İHA, SİHA BABANIZIN MALI MI?"

Soğan pahalı, patates pahalı. Yöneticilerimiz diyorlar ki ‘Böyle bir problem yok’. Evet, sizin oturduğunuz yerlerden böyle bir problem görünmeyebilir. Ama gelin, şu Beypazarı’nın pazarını gezin, insanlar ne alıyor satıyor ya da neyi alamıyor bir görün. Türkiye’deki birinci problemin ekonomi olduğunu hepiniz görürsünüz. Ama halktan koptunuz. Dolayısıyla şimdi yine bir sürü, işte ‘Şimdi biz gidersek İHA biter, SİHA biter, top biter, Anadolu gemisi bilmem ne olur’… Sayın iktidardakiler, 16 tane uçak var, lafa geldiği zaman diyorsunuz ki ‘Bunlar milleti uçağı’. Peki orada üretilen İHA’lar, SİHA’lar, Anadolu gemisi babanızın malı mı? Onlar da milletin malı. Şuna inanın; ‘yapamaz’ dedikleriniz gelecek, çok daha güzelini yapacak, çok daha iyisini yapacak. Zaten en büyük eleştiri şu anda iktidardakilere şu; ‘niye yaptınız’ diye soran yok. ‘Niye pahalı yaptınız, niye insanları bu kadar borçlandırdınız’ diye soruluyor. Bunun hesabı verilmiyor. Kapalı kapılar arkasındaki ihalelerle gidiyor.

"YARDIMLARI KESECEK DEDİLER"

Bakın, bize ‘yönetemez’ dediler, beş katrilyon eski döneme ait borcu ödedik. Keşke borç bırakmasalardı, o beş katrilyonla biz Ankara’yı ihya ederdik. O yetmedi, normalde metro kesintisi metroya binenlerin gelirinin yüzde 15’i 7iken birdenbire, 20 gün sonra, biz koltuğa oturduktan sonra kanunu değiştirdiler, bir kararname ile bütçe gelirinin yüzde 5’ini kesmeye başladılar. Şu ana kadar dört yılda kesilmesi gereken para 70-80 milyon lira iken şu an da kesilen para 1 katrilyon 700 trilyon lira. Bu engel değil midir? Kimin parasını kimden sakınıyorsunuz. Kesmeseydiniz biz bu parayı da Ankaralılar için harcayacaktık. 1 katrilyon, Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan alacağımız var. ‘Arsa verelim satın, paranızı alın’ diyorlar ama parça parça veriyorlar. 1 katrilyon alacağımız var. Ve yaptığımız şeffaf ihaleler şu anda 3 bin 500 tane, internet sayfasında. Çocuklarımız, torunlarımız hepsi bakacak bu dönemde ihaleler nasıl şeffaf yapılmış. Hepsini görecekler ve bu yaptığımız çalışmalarla, ‘yapılamaz, edilemez’ denirken dünya çapında, İngiltere’den Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü’nü Ankara’ya kazandırdık. ‘Yardımları kesecek’ dediler. Bırakın yardımları kesmeyi, onların yaptıklarının beş mislini yapıyoruz. Hem İslami hem insani yapıyoruz. Dağıttığımız Başkent Kartlarla aileler gidip istediğini alıyor hem esnaf kazanıyor hem de anne çocuklarının ihtiyacını alıyor.

"OY VERMEYENLERE HEMEN KARA ÇALINIYOR"

Uzun süredir Beypazarı’ndan milletvekili çıkmamıştı. Yüksel Aslan, bu bölgeden birinci sıradan İYİ Parti’den milletvekili adayı oldu. İnşallah Millet İttifakı olarak bu seçimden muzaffer olarak çıkacağız ve artık engellenen ne varsa… Yeniden Türkiye huzura kavuşacak. Berekete kavuşacak. Her yerde söylüyorum; oy vermeyenlere hemen kara çalınıyor. ‘Bize oy vermiyorsan sen PKK’lısın, bize oy vermiyorsan teröristsin’. Allah aşkına yeter artık. Teröristlerle kimin masaya oturup kalktığını bilmeyen var mı bu ülkede? Kendilerine her şey hak, başkası yaptığı zaman haram. Bu zihniyet bitecek arkadaşlar. Artık bundan sonra gelecek olan hükümet, Allah nasip ederse ben de etkin ve yetkili olarak onun içinde olacağım. Sizin istemediğiniz hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Bizlere güvenin. Tüm toplumun bütün katmanları ile beraber 61 milyon seçmenin hepsinin oyuna talibiz.”