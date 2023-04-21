Maraşlı esnaftan Mansur Yavaş'a: Bizim başkanımız 'Kendisini görmedik' dese de bir AK Partili olarak kendisini depremde gördüm

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş’ta depremlerden etkilenen vatandaşlarla bayram kahvaltısı yaptı.

Yavaş, Kahramanmaraş’ta depremzede ailelerin çocuklarıyla bir araya geldi.

"AK PARTİLİ OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kahramanmaraşlı AKP'li esnaf Mansur Yavaş'a bir hediye vererek "Her ne kadar bizim Başkanımız 'kendisini görmedik' dese de ben bir AK Partili olarak kendisini gördüm. Tuzu ekmeğim oldu. Teşekkür ediyorum." dedi.

"DESTEK DEĞİL GÖREV"

Yavaş, depremin ilk gününden itibaren bölgeye verdikleri destekleri açıklayarak “Biz de Ankara Büyükşehir olarak bu yaptığımız faaliyeti yardım, destek olarak değil bir görev olarak görüyoruz ve normale dönünceye kadar tüm desteklerimiz devam edecek. Ben buruk da olsa bayramınızı kutluyorum. Afetler bitmiyor, önceden tedbir almak çok daha önemli. Bizlerin yaptığı sadece deprem sonrası kurtarma faaliyetleri ama inşallah ülkece bunlardan ders alırız. Bunların bir daha yaşanmaması için gereken çalışmaları yapmamız gerekiyor. Daha iyi bayramlarda buluşmak üzere” dedi.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "CHP'li belediyeleri deprem bölgesinde görmedim" demişti.