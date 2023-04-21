Mansur Yavaş kendisine 'Başkan' diye seslenen küçük çocukla böyle bayramlaştı

Mansur Yavaş'a sesini duyurmaya çalışan minik bir çocuk peş peşe "Başkan!" diye bağırdı. En sonunda sesini duyuran ufaklığın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Mansur Yavaş kendisine 'Başkan' diye seslenen küçük çocukla böyle bayramlaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video paylaştı.

Videoda Mansur Yavaş’a sesini duyurmaya çalışan küçük bir çocuk yer aldı. Art arda “Başkan!” diye seslenen ufaklık, sesini duyuramayınca babasına dönerek “Baba duymuyor, off ya!” dedi. Babası tarafından teselli edilen minik, en sonunda Mansur Yavaş'a sesini duyurmayı başarabildi.

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SABRIN SONU SELAMET!
Yavaş'a "İyi bayramlar" diyen minik, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Bayrağıyla poz veren miniğe Mansur Yavaş, "Aferin be! Bayrağını aldı eline" sözleriyle tebrik etti.

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Yavaş, o anları sosyal medya hesabından “Her şey sizin için, her şey. Bayramınız kutlu olsun canım evlatlarım.” notuyla paylaştı.

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