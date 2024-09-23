Mansur Yavaş attığı tweeti silmesini tavsiye etmişti. Yüksel Arslan'dan istifa açıklaması geldi

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen hatta bir dönem özel kalem müdürlüğünü de yapan Yüksel Arslan'ın "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez" ifadelerine, Mansur Yavaş'tan "Kendisine tavsiyem bu tweeti silmesidir" yanıtı gelmişti.

Bir süre önce İYİ Pati'den istifa ederek Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Yüksel Arslan'ın, sosyal medyadan yaptığı açıklama çok dikkat çekmiş, Mansur Yavaş bu paylaşıma ilişkin sessiz kalmayarak " Bağımsız milletvekili Sayın Arslan'ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim" demişti.

Mansur Yavaş’ı kızdıran İmamoğlu mesajı. Silinmesini istedi

Yüksel Arslan'ın "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez” ifadeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği şeklinde algılanmıştı.

MANSUR YAVAŞ YANIT VERDİ

Yüksel Aslan'ın tepki çeken paylaşımını alıntılayan Mansur Yavaş'tan direkt kendisine yanıt vererek “Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim.

Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır.

Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir.” ifadelerin kullandı.

YÜKSEL ASLAN: ASKİ SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDECEĞİM

Mansur Yavaş'ın yanıtından sonra açıklama yapan Yüksel Arslan, ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini söyledi.

Söz konusu paylaşımında kastettiği kişinin Ekrem İmamoğlu olmadığını söyleyen Arslan, Gürkan Hacır’a yaptığı açıklamada, "'Bu paylaşımdan Mansur Bey’in kesinlikle haberi yok. Ben Ekrem İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama bu şekilde anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabah ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.'' dedi.

YÜKSEL ASLAN NE DEMİŞTİ?

Arslan'ın açıklaması şu şekilde:

“Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.”