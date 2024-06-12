Mansur Yavaş bayram öncesi 200 bin aileye müjdeyi verdi

Kurban Bayramı öncesinde, toplam 217.251 aileye, 39.482’si emekli vatandaşlara, 2.000 TL tutarında genel ihtiyaç desteği sağlandı. Bu yardım, emeklilerin bekledikleri zamlar ve maaş iyileştirmelerini hükümetten alamamalarının yarattığı ekonomik baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

10 LİRA ALAN EMEKLİLERE DESTEK

Maaşları 10.000 TL civarında olan ve geçim savaşı veren emekliler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama geldi.

Yardımların insanları rencide etmeden, büyük bir hassasiyetle yapıldığını vurgulayan Yavaş, belediyenin sosyal yardım çalışmalarına bayram öncesinde de devam ettiğini belirtti.

Bu ödemeler, emeklilerin ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramı biraz daha iyi koşullarda geçirmelerine olanak tanıyacak.