Mansur Yavaş iktidara sert çıktı: Hazmedeceksiniz!

Sözleşmesi 2016 yılında yapılan Dikmen Vadisi Son Etap Projesi'nin yüklenici firmasının inşaata başlamaması üzerine projeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) şirketi Portaş devraldı. ABB proje kapsamında bin 191 hak sahibi için 3 bin 503 konut inşa edecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, projenin tanıtım ve temel atma töreninde konuşma yaptı. Konuşmasında iktidara yüklenen Yavaş, "4,5 yıldır hazmedemediniz. Hazmedeceksiniz. Bugünkü yönetim size belediyecilik öğretiyor" sözleri ile iktidara yüklendi.

Mansur Yavaş'ın törende yaptığı konuşma şu şekilde:

“4,5 YILDIR HAZMEDEMEDİNİZ. HAZMEDECEKSİNİZ”

Sayın cumhurbaşkanı ‘EYT’yi hiçbir şekilde çıkarmayacağım’ dedi. Biz de 2023 bütçesinde EYT’den emekli olacaklara hiç bütçe koymadık. Ayrıca 6 Şubat’ta çok büyük bir deprem oldu. Buna ilişkin de bütçede hiçbir ödeneğimiz yoktu. 1,5 milyara yakın EYT’lilerin kıdem tazminatı tutuyor. 500 milyon lira civarında da depremde harcama yaptık. Ayrıca TBMM’de biliyorsunuz; 1,3 trilyonluk ek bir bütçe de kabul edildi. Demek ki böyle bir ekonomik sıkıntı var, bütçeler yeterli olmuyor. Siz kendi belediyelerinize kredileri çeker, hükümet olarak da krediyi çeker ek bütçe yaparsınız ama Ankara Büyükşehir’e gelince 4 milyarlık kredi talebimizi reddettiler. Neden? Personelin parasını ödeyemesin, otobüsler çalışmasın, belediye asli hizmetlerini yapamasın da biz bundan fayda sağlayalım. Siyasi çıkar sağlayalım. 4,5 yıldır hazmedemediniz. Hazmedeceksiniz. Bugünkü yönetim size belediyecilik öğretiyor. Halkın parasını boş projelere harcamıyor. Nerede ne ihtiyaç varsa oralara harcıyor. Açık ihaleler yapıyor. Yaptığı harcamaların da hesabını veriyor. Şeffaf bir şekilde çalışıyoruz.

"DEVLET VATANDAŞINI KANDIRMAZ"

Burada 3 bin 503 konutun temeli atılacak. Bin 191 hak sahibinin hakları verilecek ve biraz önce söylendiği gibi 670 milyon lira şimdiye kadar kira ödenmiş. Ayrıca biraz önce söylediğimiz masraflar var, bir kısmını satmışlar. Ben belediyecilik deyince şunu anlarım; belediye de devlettir, kamudur. Devlet vatandaşını kandırmaz. Devlet vatandaşını aldatmaz. Belediyecilik anlayışı olarak eski yönetimle o kadar çok farkımız var ki en az 14 bine yakın Ankaralı bu şekilde mağdur ve 17 yıl geçmiş insanları yerlerinden, yuvalarından ediyorsunuz. Bir de imzalı kağıt verip söz veriyorsunuz ancak bu sözü tutmak yerine başka işlerle uğraşıyorsunuz. Çöp projelere para ayırıyorsunuz. Önce insan borcunu öder sonra başka işleri yapar.

“VATANDAŞ NASIL GEÇİNİYOR HİÇ BİLDİKLERİ YOK”

4 milyara yakın bu ana kadar kira ödemesi yaptık. Ne verdiğimiz kiralar insanlara yaradı ne de belediye bu işten fayda sağladı, sadece zarar etti. Bari o kiralarla insanlar geçinebilse… Biraz önce ‘3 bin liraya çıkarıyoruz’ deyince bir alkış koptu. Keşke o şekilde olsa ve 3 bin lira sizi tatmin etse. Gördüğünüz gibi artık son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı da Ankara’daki kiralar 15 bin, 20 bin, 30 bini bulmaya başladı. Allah size kolaylık, dayanma gücü versin. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi neden bunları yapmadı? Lafa geldiği zaman ikide bir ‘eser belediyeciliği’ derler. Gerçekten öyle mi acaba? Bugün su Ankara’da ÜFE, TÜFE arttırmasıyla maliyetinin çok altına satılıyor. Peki bizden önceki dönemde ne olmuş? Bir metreküp suyu 1,6 dolara satmışlar. Yani tonunu 42 liraya satmışlar. Belediye Meclisi’nde konuşuyorlar. ‘Ucuz taşıyacağınıza zam yapın. EGO’yu zarar ettirmeyin’ falan diyorlar ya da yorumlar yaptırıyorlar. Niye bu kadar sübvanse yapıyorsunuz diye. Vatandaşla alakaları yok. Vatandaş nasıl geçiniyor hiç bildikleri yok. Belediyecilik budur. Bu tür asli hizmetlerin aksini en kaliteli şekilde ve en ucuza vereceksiniz.

“SUYUMUZ MUSLUKTAN İÇİLEBİLİR DURUMDA”

ASKİ düzenli olarak musluktan su içilebileceğini halk sağlığı laboratuvarından yayınlıyor. Suyumuz musluktan içilebilir durumda. Rakam ortada. Peki siz bu kadar parayı aldığınızda ne yaptınız? ASKİ’den pahalı su satmak suretiyle bugüne kadar güncel parayla 30 milyar liraya yakın parayı aldılar. Bu işleri yapmak yerine o paraları başka yere harcadılar. ‘1 dolara otobüs bileti sattınız. 2013’ten beri hiç otobüs almamışsınız. Ne yaptınız bütçeyi’ diyorlar. 440 tane otobüs aldık. Almasaydık bu otobüslerin hiçbirisi çalışmıyordu. Geçen Belediye Meclisi’nde diyor ki ‘200-300 otobüs düzenli olarak EGO tamirhanesinde bekliyor’. Niye bekliyor acaba otobüsler? 2010, 2011, 2012 model hala. Bu şekilde Ankara’nın ulaşımını sürdürmeye çalışıyoruz.

“BUNLARIN BELEDİYECİLİKLE FALAN HİÇBİR İLGİSİ YOK”

İtfaiyeye personel almışlar. Aldıkları personelin birçoğu FETÖ’den tutuklanmış veya başka birimlere gitmiş. Geldik hemen İtfaiyecilik Okulu mezununu işe başlattık. Mülakatla işe başlattık. Özel sınavlara tabii tutuldular. Hem de itfaiye filomuzu yeniledik. Suyumuz pahalı, otobüs alınmamış, itfaiyenin durumu böyle. Peki ne yaptı belediye? Şimdiye kadar ne yaptı? İşte böyle çöp projelere para ayırmak suretiyle işe yaramaz projeleri ortaya çıkarıp vatandaşın parasını 800 milyon doları götürüp gömüp sonra diyorlar ki ‘Biz eser belediyeciliği yapıyoruz’. Bunların belediyecilikle falan hiçbir ilgisi yok. Belediye zor gününde vatandaşın yanındadır. İşte ekonomik sıkıntı var. ‘Ekonomik sıkıntı olduğu zaman sürekli olarak bütün faaliyetlere zam mı yapacağız’ derken bugün yaşadığımız hadise şu; belediye aylık 250-300 bin lira sübvanse ederken akaryakıta, ÖTV’ye gelen zammı düşündüğünüzde hiçbir iş yapamaz hale geleceğiz.

“ANKARALI’NIN BİR KURUŞUNU BOŞA GÖTÜRMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İşte aramızdaki zihniyet farkı bu. İş başına gelir gelmez belediyenin söz verdiği 14 bin tane hak sahibinin haklarını vermek için canla başla uğraşıyoruz. Bizden kaynaklı hiçbir gecikme yok. Sadece Meclis’teki muhalefet değil. Meclis dışında da muhalefet var. Bazı meslek odaları var. Hak sahiplerinin bütün taleplerine rağmen sürekli olarak dava açmak suretiyle projeyi de engellemeye çalışıyor. Hiçbir zaman bıkmadık. Çünkü önemli olan buradaki hak sahiplerinin beklentilerini karşılamak, bir an evvel belediyenin borçtan kurtulması. Yüzde 15’i vefat etmiş. Daha da geciktikçe birçok insan kendi öz hakkı olan, alın teriyle elde ettiği gayrimenkulün karşılığını göremeden gidecek. Onlara belediyemizin eski yönetimi, vefat edenlere, haklı gitmiştir. Kul hakkıyla gitmiştir. Bu nedenle bugünkü temel atma çok önemlidir. İstedikleri kadar engel olmaya çalışsınlar. Ankara halkı neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyor. Sadece ve sadece Ankara halkının parasını ihtiyaç doğrultusunda harcamaya devam edeceğiz. Öncelikli projelerimiz çöp projeler değil. Hayali projelerle Ankaralı’nın bir kuruşunu boşa götürmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerin gayretiyle ne kadar engellerlerse engellesinler bir an evvel konutlarınıza gelip ailelerinizle huzur içerisinde yaşamanın en azından bugün temelini atmak suretiyle eski yönetimin o borcunun bir kısmını ödemeye başlıyoruz.”