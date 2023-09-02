Mansur Yavaş’tan emeklilere güzel haber. Bu şartlara uyanlar başvurabilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'da bugüne kadar sosyal yardım için başvuru yapan ve şartları sağlayan, 6 bin 100 emekliye 1.000'er TL yardım yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da yaşayan ve düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan emekliler için sosyal yardım kampanya başlatılmıştı.

Şartları sağlayan 6.100 emekliye 1.000'er TL yardım yapıldı, başvurular devam ediyor.

Aranan şartlar şu şekilde:

-7500 TL ve altında maaş alan emekliler

-Emekli maaşı dışında geliri olmayan kişiler

-Ek geliri olmayan, çalışamayan emekliler

Bu durumda olan Ankara'daki emekli vatandaşlar destek ödemesi için belediyeye başvurabilecekler.

Belediye haricinde Türkiye Emekliler Derneği de şubelerinden başvuru alıyor.