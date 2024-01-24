Mansur Yavaş ile Turgut Altınok’un arasındaki farkı gösteren video. Tıkla oy ver

31 Mart'ta yapılması planlanan belediye başkanlığı seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gösterildi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş ise tekrar Ankara'dan aday olarak gösterildi.

Seçmenin hangi adayı destekleyeceği konusunda anketler yapılmaya başlanırken sosyal medyada bir görüntü izlenme ve paylaşma rekorları kırarak gündem oldu.

İKİ ADAY ARASINDAKİ FARK

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ABB Başkan adayı Turgut Altınok iki ayrı karede yer aldı.

Sol tarafta yer alan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçekleştireceği ziyaretlerde tek bir araç kullandığı ve koruma ordusuyla gezmediği görüldü.

Sağ tarafta ise ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un yapacağı ziyaretlere dev araç konvoyuyla ve arkasındaki koruma ordusuyla gittiği görüldü.

ANKET (TIKLA OY VER)

İki aday arasındaki fark sosyal medyada ortaya çıktı.

İşte o videoya sosyal medya kullanıcılarının yorumları: