Mansur Yavaş’tan Binali Yıldırım’a: Beyfendinin serveti Hollanda'da 36 milyar olmuş bizi gayri millilikle suçluyor

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara seslenen Yavaş, Binali Yıldırım’a sert çıkıştı. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Millet İttiffakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarını seçim çalışmalarında yer aldıkları için eleştirmişti.

Yavaş, “Beyfendinin serveti Hollanda'da 36 milyar olmuş bizi gayri millilikle suçluyor. Önce yurt dışındaki serveti getirin, o gemileri, nasıl servet sahibi olduğunu herkes duyuyor.” ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamaları özetle şöyle:

31 Mart seçimlerinde ve gerek seçimlerden önce gerek seçimlerden hemen sonra şunu söylemiştik; seçimleri kazanacağız ama asla zafer kazandık saymıyoruz kendimizi çünkü karşınızda düşman olması lazım. Kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Sadece 5 yıllığına görevlendirilmiş gibi görüyoruz dedik. Rozetimizi çıkardık, Hacı Bayram Cami'ne gittik, şükür namazımı kıldık, bismillah dedik ve başladık. Herkesin ihtiyacına göre eşit davranmaya çalıştık, kimseyi ayırmadık. Şimdi yine bir seçime gidiyoruz. Hangi ittifaka oy verirlerse versinler başımızın üstünde yeri var. Bizimde tercihimize duyulmasını beklemek hakkımız. Cumhur İttifakı'nda yer alan vatandaşlarımıza tek sözümüz yok. Kendileri gibi düşünmüyoruz diye Millet İttifakı'nda yer alan herkese 'illet, zillet, hain' gibi sözleri söylemelerini yakıştıramıyoruz.

Şimdi size bir soru, baktılar ki anketlerde iş kötü, dediler ki Mansur Yavaş seçilirse sayaçları PKK'lılar okuyacak. Öyle mi? Korku insanlara neler söyletiyor, yaptırıyor. İstanbul'da biliyorsunuz seçimi iptal ettirdiler. Ama artık bekadan bahsetmediler Millet İttifakı'ndan hiçbir tanesine söyledikleri şeyler olmadı.

Kimsenin başörtüsüne, kıyafetine karışılmadı. Herkes çok daha huzurlu yaşamaya başladı. Şimdi yaptıkları gibi yedek kuvvetleri getirdiler. Öcalan'dan mektup getirdiler. Niye getirdiler? İmamoğlu'na oy vermesin de Binali Yıldırım'a oy versinler diye getirdiler. Öyle mi?

Birtane PKK'lı mı buldunuz belediyemde? Nasıl müslümansınız, yalan söylüyorsunuz!

Kendilerine oy isteyip toplumun yarısını teröristlikle suçlamak neyin nesi? Aynı Ankara'daki gibi açıklar ortaya çıkmasın, çakarlı araçlara binmeye devam etsinler, beyfendinin serveti Hollanda'da 36 milyar olmuş bizi gayri millilikle suçluyor. Önce yurt dışındaki serveti getirin, o gemileri, nasıl servet sahibi olduğunu herkes duyuyor.

BİNALİ YILDIRIM HAKKINDA HOLLANDA İDDİASI

Sedat Peker, kendisine ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla dava açan eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında açıklamalar yapmıştı. Peker, "Benim merak ettiğim, savcılık makamı Erkam Yıldırım'ın Hollanda'da bulunan 18 milyarlık mal varlığına nasıl sahip olduğunu acaba araştırmış mı?" diye sormuştu. Öte yandan Peker, 23 Mayıs'ta yayınladığı videodaki konuşmasında, yakın tarihte Kolombiya'da, yüksek miktarlı uyuşturucu maddenin yakalandığından bahsederek Erkam Yıldırım hakkında iddialarda bulunmuştu.