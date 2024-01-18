Mansur Yavaş'a gelen yorum pes dedirtti. 'Abdestli boruları niye söküyorsunuz din düşmanları'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimler için de aday olan Mansur Yavaş’ı odakta olduğu bir yorum gündem oldu.

Yavaş’ın sosyal medya fan hesabı olduğu düşünülen bir hesaptan “Ankara’da halk sağlığı adına hiçbir iş yapılmamıştı. Şimdi ise 13 ilçede 220 kilometrelik asbestli (kanserojen) borular yenileniyor.“ paylaşımı yapıldı.

Bu paylaşımın altına yorum bir kullanıcı hem şaşırttı hem kahkahaya boğdu. “Vatandaşın Abdestli boruları neden söküyorsunuz din düşmanları” dediği görüldü.

Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşın espri amaçlı mı bu yorumu yaptığı bilinmiyor.

Öte yandan Yavaş “Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı” sözleriyle birlikte harekete geçmişti. ASKİ Genel Müdürlüğü de şehir şebeke sistemindeki asbestli boruların değişimi için harekete geçmişti.

Yavaş’ın talimatı üzerine Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Çubuk, Şereflikoçhisar, Kalecik ve Evren’de yer alan asbestli hatlar kullanım dışı bırakılmıştı.

ASBESTLİ BORULAR NEDİR?

Beyaz toprak olarak bilinen asbest, kimyasal maddelere dayanıklı bir mineraldir. Asbestli borular eskiden yerleşim yerlerine su taşımada kullanılan asbestli çimento borularıdır. Kanserojen madde olan asbest, solunum ya da içme suyuyla bulaşarak çeşitli hastalıklara yol açıyor.

Öte yandan kullanma ve içme suyunu evlere taşıyan boruların çoğunun asbestli olduğu ortaya çıkmıştı.