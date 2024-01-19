Mansur Yavaş Turgut Altınok'a ters köşe yaptı. Ankara'da seçim yarışı kızışıyor

Türkiye, 31 Mart'taki yerel seçimleri dört gözle beklerken Ankara'da kıyasıya bir yarış başkentlileri bekliyor.

Cumhur İttifakı’nın ABB adayı Turgut Altınok ve şuan ki Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında geçmesi beklenen Ankara Belediye Başkanlığı yarışı, Mansur Yavaş’ın ilk seçim bürosunu Keçiören'de açacağını duyurmasıyla kızışmaya başladı.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, ilk seçim bürosunu 21 Ocak'ta Keçiören'de açacağını duyurdu.

Yavaş yaptığı paylaşımda şunları söyledi, ”Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'mizi açıyoruz. Tüm Keçiörenli hemşehrilerimiz davetlidir."

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş’ın ilk bürosunu Keçiören’de açmasının sebebinin ise Ankara Belediye Başkanlığı için yarışacağı Turgut Altınok’un Keçiören Belediye Başkanı olması olarak değerlendiriliyor.