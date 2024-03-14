Mansur Yavaş'ın DEM Parti ile anlaştığı iddia edilmişti. AKP'li belediye başkanı: Görüştük bize verecekler

Katılacağı bir canlı yayın öncesi program sunucusu ile konuşan AKP’nin Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi.

"BİZ GÖRÜŞTÜK BİZE VERECEKLER"

Buran, “DEM Parti’yi soralım mı?" diyen sunucuya, “Onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala’dakilerle bize verecekler” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti olarak Ankara’da 27 ilçenin 24’ünde eş genel başkan adayları gösterdiklerini fakat Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala’da eş başkan adayı göstermediklerini duyurmuştu.

DEM Parti’nin yaptığı bu hamleyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın destekleneceği iddia edilmişti.