Mansur Yavaş: Sandıkta vereceğiniz oy gelecek zamlara büyük bir ders olacak

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş: Sandıkta vereceğiniz oy gelecek zamlara büyük bir ders olacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu seçim o kadar önemli ki ve sandıkta vereceğiniz ders 1 Nisan'dan sonra gelecek zamlara büyük bir ders olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP Ankara Adayı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Sokullu Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Yavaş katıldığı açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

“BAŞINIZI EĞECEK HİÇBİR İŞİN İÇİNDE OLMADIK”

“Bütün belediyelerimizle birlikte inşallah el ele verip Ankara'yı çok daha yaşanır ve mamur bir hale getireceğiz” diyen Yavaş, Kendilerinin yaptığı çalışmaların ardından geçen seçim Çankaya ilçesinin kendilerine rekor bir oy verdiğini hatırlatarak, “Biz Allah'a çok şükür yaptığımız açık ihalelerle bir sürü iftiraya maruz kalıp bir sürü teftişten geçmemize rağmen Allah'a çok şükür bir tek bürokratım savcılığa dahi ifade vermeye gitmedi. Yöneticilik budur, belediyecilik budur. Başınızı eğecek hiçbir işin içinde olmadık.Yine olmayacağız” İfadelerini kullandı.

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“ÇALMADIK, ÇALDIRMAYACAĞIZ. YEMEDİK, YEDİRMEYECEĞİZ”

Mal varlığını açıkladığını yineleyen Yavaş, “Çalmadık, çaldırmayacağız. Yemedik, yedirmeyeceğiz. Ve bu yaptığımız çalışmalarla gördünüz mal beyanımızı açıkladık. Herkesin açıklamasını istedik. Artık kamu yöneticileri bundan sonra şeffaf olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

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"1 NİSAN'DAN SONRA GELECEK ZAMLARA BÜYÜK BİR DERS OLACAK"

Bu seçimin çok önemli olduğunu söyleyen Yavaş, “Sandıkta vereceğiniz ders 1 Nisan'dan sonra gelecek zamlara büyük bir ders olacaktır. Unutmayın, 15-20 gün önce Simitçiler Odası zam yapmıştı. 15 lira yapmıştı. Hemen bakanlığa çağırdılar. Geri alın dediler. Zam yapacaksanız da 1 Nisan'dan sonra yapın dediler. Demek ki turbun büyüğü heybede. Büyük bir zam hepimizi bekliyor. İşte o zamları önlemenin yolu sandıktır. Başka türlü çaresi yoktur. Hükümeti ikaz edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

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