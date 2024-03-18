AKP'li Şanlıurfa Belediyesi reklam için 25 günde 30 milyon lira harcamış!

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Şanlıurfa Belediyesi reklam için 25 günde 30 milyon lira harcamış!
Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi adayı Tekatlı, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyon liralık 'reklam' harcaması yaptığını açıklayarak konuya ilişkin belgeleri paylaştı.

Yeniden Refah Partisi'nin Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı, sosyal medya hesabından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 'seçim reklamı' için yaptığı bazı harcamaları kamuoyuyla paylaştı.

TELEVİZYON KANALLARINA VE GAZETELERE REKLAM ÖDEMELERİ YAPILMIŞ

Tekatlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı faturalara göre belediye NTV, A Haber, Haber Global, TV Net, Beyaz TV, Hürriyet, Milliyet gibi televizyon ve gazetelere milyonlarca lira ödeme yapmış.

Paylaşılan belgelerde ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Urfa mitingi için belediyenin bütçesinden 1 milyon 520 bin 775 TL 'karşılama' masrafı yapıldığı öğrenildi.

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Bilal Tekatlı, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de paylaştığı gönderiye etiketleyerek şunları söyledi,

“ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN MİLLETİN PARASINDAN 30 MİLYON LİRA HARCIYOR”

"Beyt-ül mal bekçisi dediğiniz @zabeyazgul seçimi kazanmak için milletin parasıyla 30 milyon reklam için harcıyor. Şimdi anladınız mı neden; çalışanların hakkını vermez, her ay suya zam yapar, troll ordusu besler. Yolsuzluklara ve ranta göz yumar.

SKANDALIN BELGELERİ İşte Zeynel beyin boş isimler altında alım yapmış gibi göstererek malum medyaya aktardığı 30.000.000(Otuz Milyon) liranın BELGELERİ Fakirin hakkını rüşvet olarak dağıtıyorsun bu millet de seni dağıtacak Kıymetli Vatan evladı savcıları göreve davet ediyoruz."

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