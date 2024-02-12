Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası"

Ankara'da miting düzenleyen Mansur Yavaş, kalabalığın içinden kendisine seslenen vatandaşla diyaloğu gündem oldu. +"Mansur Baba, beni bir dinler misin? Yardım için ilk AK Parti'ye gittim dedim ki 'Benim durumum yok, bana yardım et' Bana ne dedi biliyor musun? 'Hadi git çalış!' Senin yanına geldim. Sen bana ne yaptın biliyor musun?"

-"Ne yaptım?"

+"Süt paramı verdin, elektrik paramı, gaz paramı verdin. Sen bana yardım ettin."

cümleleri üzerine Mansur Yavaş 'görevimiz' diyerek cevap verdi. O sırada meydanda bulunanların "Gariban babası" tezahüratı gündem oldu.