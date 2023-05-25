Mansur Yavaş'tan canlı yayında dikkat çeken açıklama: Seçimden sonra Sinan Oğan’ı aradım. Verdiği karar bizi de şaşırttı

Mansur Yavaş katıldığı programda Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararıyla ilgili Seçimden sonra aradım. Konuştuk. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı” dedi.

Mansur Yavaş'tan canlı yayında dikkat çeken açıklama: Seçimden sonra Sinan Oğan’ı aradım. Verdiği karar bizi de şaşırttı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk ekranlarında soruları yanıtladı.

Yavaş, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararıyla ilgili de konuştu.

Yavaş, "Biz kendisiyle kararından önce görüştük. Seçimden sonra aradım." ifadelerini kullandı. Yavaş ayrıca seçmenin Ümit Özdağ'ı destekleyeceğini söyledi.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SİNAN OĞAN'IN ERDOĞAN'I DESTEKLEMESİ

Karara şaşırdım. Sürekli olarak seçim sırasında o kadar ağır eleştiriler getirdi ki, sayın Erdoğan'a yönelik de. Bu sonuç alınır alınmaz Sinan Oğan ne yapacak dendiği zaman MHP'liler çok ağır demeçler verdi. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisiyle ilgili ağır demeçler verdi. Bunların hepsi ortadayken oraya gitmesinin bir sebebi olması lazım. Onu da kendisi cevaplandırır. Biz kendisiyle kararından önce görüştük. Aradım kendisini. Önce bir yüz yüze geldik, dedim 'sayın genel başkanımızla yan yana getirmek istiyorum sizi' dedim. 'Tamam' dedi. Sonra 3 kişi yan yana geldik. Olumlu bir görüşme oldu. Kendisi açıkça Cumhur İttifakı'ndan da görüşmek isteyenler olduğunu söyledi. Biz 'tabii görüşün' dedik. Taraflar birbirini dinledi. Kendisi 'arkadaşlarımla görüşüp kararımı bildireceğim' dedi, öyle ayrıldık. Sonuç da bizi şaşırttı.

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"SEÇMENİ ÜMİT ÖZDAĞ'I DİNLER"

Sayın Özdağ'ın kararı ikinci tura olumlu etki eder. Sayın Sinan Oğan kamuoyuna çıkıp, 'Cumhur İttifakı'nı destekliyorum, siz de arkamdan gelin, destekleyin' demedi. Diyeceğini sanmıyorum. Çünkü kendisini destekleyenlerden müthiş öfke var. Sayın Özdağ parti olarak kabul edildiği takdirde gelir diye düşünüyorum. Zafer Partisi, başından beri hükümetin aleyhine çalışma yaptı. Göçmen politikasıyla ilgili itirazları vardı. Kamuoyunda yüzde 6-7'lere giden bir karşılık buldu. Zafer Partisi milletvekili çıkarsın, Hazine yardımı alsın diye net bir şekilde tavır koyan seçmenin sayın Özdağ'ı destekleyeceğini düşünüyorum.

İLK TUR DEĞERLENDİRMESİ

İlk turda sonuç beklentilerimizin altında kaldı. Belki de Sinan Oğan Bey'e giden oyların da bu tarafa gidecek diye gördük. Mutlaka gittiğimiz mitingde onlar da bizi dinlemeye gelmişlerdir. Gidip gördüğümüz yerlerde ilk defa bu kadar kalabalık, genç ve kadın gördük. Onların hepsi bizi ümitlendirdi. Sonuç böyle çıktı. Millet ne derse o olur. İkinci tur için ümitsiz değiliz. Şimdi de ikinci turda eksikler nedir, nerelerde hatalar var, sandığa gelmeyenler nasıl getirebilir, sayın Oğan'a verilen oylar bu tarafa nasıl kanalize edilebilir. Nasıl yüzde 50'yi tekrar geçeriz hesabını yaptık. Ümitliyiz, yurt dışı oylarda artış oldu, yurt içinde de olacaktır. Stratejide bir hata mı var, bunların hepsi değerlendirildi.

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