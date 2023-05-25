Sinan Oğan TRT’ye çıkıyor. Ambargo uygulandığı için TRT'nin kapısına otobüsle dayanmıştı

Oğan, bu akşam saat 22.30'da TRT Haber'de, "Birinci Sayfa" programının konuğu olacak.



Cumhurbaşkanlığı yarışı sürecinde TRT'yi "eşitsiz bir anlayışla" hareket etmekle suçlayan Oğan, hem TRT hem de RTÜK önünde açıklamalar yapmıştı.

TRT'nin yasalar uyarınca herkese eşit söz hakkı vermesi gerektiğini belirten ve bina önüne seçim otobüsünü dayayan Oğan, "7/24 bütün kanallarınız Recep Tayyip Erdoğan’a kiralanmış gibi, Recep Tayyip Erdoğan’ın babasının malı gibi tepe tepe kullanıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

TRT BİNASI ÖNÜNDEKİ KONUŞMASINDA "TEK ADAM REJİMİ" DEMİŞTİ

Oğan, yalnızca seçim sürecinde cumhurbaşkanı adaylığı için TRT'ye gitmişti. Oğan buradaki konuşmasında, “Bütün bu hissettiğimiz hayat pahalılığının, ekonomik krizin tek sebebi Türkiye’yi 20 yılda yönetilemez hale getiren mevcut iktidar ve tek adam rejimidir. Bu kriz tek adam rejimi gitmezse sürdürülemez haldedir. Yani kışın arkası kara kıştır. Oylarınızı gönlünüzdeki partiye elbette verebilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizi temsil etmeye hazır yegane aday Sinan Oğan’dır. Ne ona ne ona oylar Sinan Oğan’a" demişti.



