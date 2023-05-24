Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan'a gönderme. Cehennemin kapılarını kapatacağız!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'a kendi sözleri üzerinden tek cümle ile gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu; "Cehennemin kapılarını kapatacağız" dedi...

Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan'a gönderme. Cehennemin kapılarını kapatacağız!

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamıştı.

Oğan'ın destek açıklaması sonrası akıllara kendisinin ikinci tura ilişkin "Bizim cehennemin kapılarını açma gibi bir ihtimalimiz çok yok. Cehennemin kapılarını kapatma ihtimalimiz, cehennemin kapılarını açma ihtimalimizden daha fazla” ifadeleri hatırlatılmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SİNAN OĞAN'A GÖNDERME

Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Sinan Oğan'ın 'cehennemin kapıları' sözlerine göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" dedi.

İşte o paylaşım:

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