İttifakın eski ortağından Sinan Oğan itirafı. Yaptığı pazarlıkları ifşa etti

ATA İttifakı'nın adayı olarak ilk tur seçiminde yarışan Sinan Oğan, ikinci turda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. İttifakın paydaşlarından Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz ittifaktan ayrılış kararı sonrası Sinan Oğan'a dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

İttifakın eski ortağından Sinan Oğan itirafı. Yaptığı pazarlıkları ifşa etti

Dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Vecdet Öz, Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının arkasında makam elde etme amacı olduğunu söyledi.

İttifakı dağıtan toplantıda Oğan'ın "Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak. Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz" dediğini belirtti.

Cumhuriyet'ten Ebru Birçak Edebali'ye konuşan Öz, Sinan Oğan'ın makam için Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını söyledi.

Öz, Oğan ile aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Ben sebebini sordum. Bana 'Hocam, yüzde 49 buçuk aldı AK Parti. Biz destek verirsek seçilme ihtimali yüksek. Bizim oylarımızdan az bir bölümü bile onların tekrar iktidara gelmesini sağlayacak.

Orada yönetim kadrosunda da olabiliriz, yönetim içinde de olabiliriz' dedi. Ben de 'Biz AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyoruz.

Biz muhalefetiz. Bir makam veriyor diye mi tercih edeceğiz? Benim siyasi ahlakıma uygun değil' dedim."

"ÜLKENİN GELDİĞİ DURUM BÖYLE İLKESİZ SİYASET YÜZÜNDENDİR"

Sinan Oğan'a Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı nedeniyle tepki gösteren Öz, "Sinan Oğan Bey geçmişte 'HÜDA-PAR ile bir ülkücü seçmeni aynı sandığa kessen götüremezsin' dedi. 15 gün sonra ne değişti? Gaffar Okkan'ın, Konca Kuriş'in kemikleri sızlamaz mı? Sinan Oğan nasıl bunun hesabını verecek" diye sordu.

Makam hesabı yaparak yola çıkmadıklarını belirten Öz, "Siyaset ilkeli yapılmak zorunda, etik olmak zorunda. Ülkenin geldiği durum böyle ilkesiz siyaset yüzündendir" dedi.

"Şimdi Sinan Oğan 2 milyon 800 bin seçmenin yüzüne nasıl bakacak? O seçmen Sinan Oğan'a AK Parti'ye gitsin diye mi oy verdi" diye soran Öz, "Bu seçmen Sinan Oğan'a oy vermedi. Ümit Özdağ'a da, bana da oy vermedi. Tepki oyudur bu. Bizim söylemlerimize oy verdiler" ifadelerini kullandı.

"KORKTUĞUNUZ BİR ŞEY VARSA SİYASET YAPMAYIN"

Elinde bir belge olmadığı için "Sinan Oğan'ı Erdoğan'ı desteklemeye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev itti" iddiasıyla ilgili yorum yapmak istemeyen Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Oğan'a 'Sizi ilkeli duruşunuzdan ilkesiz pozisyona geçiren nedir? Türk milletçiliğinden, Atatürkçülükten mi vazgeçtiniz?

Üzerinizde baskı mı var' diye sormak lazım. Eğer korktuğunuz bir şey varsa siyaset yapmayın.

Siyaset korkmadan yapılacak, onurluca yapılacak bir vazifedir. Böyle onursuzca yapılamaz."

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