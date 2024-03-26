Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt. Kızının Londra'daki evini nasıl aldığının belgelerini paylaştı

Yerel seçimlere 5 gün kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş dikkat çeken bir adım attı. Seçim sürecinde mal varlığını ilk açıklayan aday olan Yavaş, AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un “Babadan kalma tüm tarlaları satsam Mansur Yavaş’ın Londra’da aldığı evi alamam” dedi.

YAVAŞ, ALTINOK'U BÜTÜN MALVARLIĞINI AÇIKLAMAYA DAVET ETTİ

"Temiz ve şeffaf" siyaset çağrısında bulunan ABB Başkanı Yavaş, Altınok’a “Hissedar olduğu şirket dahil bütün malvarlığını” çağrısında bulundu.

Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamasında, temiz ve şeffaf siyaset adına 21 Şubat 2024'te mal varlığını açıkladığı ve tüm adaylara kamu görevinde bulundukları süre içerisindeki mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunduğu hatırlattı.

Temiz siyaset hareketinin dalga dalga Türkiye’ye yayıldığı ve belediye başkan adaylarının mal varlığını açıkladığına dikkat çekerek, "Bu durum, Türk siyaseti için olumlu ve temiz bir sayfa olarak tarihe geçmiştir. Bu süreçte, rakibimiz Sayın Turgut Altınok’un da kamuoyu baskısıyla mal varlığını açıklamak zorunda kaldığı bilinmektedir. Ne var ki bu umumi bildirimin eksik yapıldığı hem kendi beyanlarından hem de kendi ailesinin beyanlarından ortaya çıkmıştır. Bunun karşılığında Sayın Altınok 'Tüm mal varlığım Mansur Yavaş’ın kızının Londra’daki evi kadar etmez' diyerek, kendi mal varlığında açıklayamadığı kısımları spekülasyon ile örtme girişiminde bulunmuştur" dedi.

TURGUT ALTINOK'A ÇAĞRI

Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonları açıklanarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çağlayan Yavaş, evini 465 bin sterline almış, 465 bin sterlinin 372 bin 999 sterlini banka kredisi çekmiştir. Bu kredi İngiltere’de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş ve 384 ay yani 32 yıl taksitle geri ödenmesi üzere kaydedilmiştir. Sayın Mansur Yavaş, bu ev alınırken kızına 100 bin pound hibe etmiş ve bu durumu da mal beyanında açıkça belirtmiştir. Sayın Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmıştır. Ayrıca 1999 yılından beri tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrı yapmıştır. Hal böyle olunca açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyecek. Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası milletin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkum olacaktır.

Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın açıkladığı mal varlığının 10’da 1’ine, hatta 100’de 1’ine mal varlığı takası yapma teklifimiz sürmektedir. Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir ama bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dahil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz."