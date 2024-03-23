Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur'

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Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur'
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’a sıra dışı bir teklif geldi. Yavaş, “Onda birini versen de olur” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya'da vatandaşlara hitap etti. Mansur Yavaş'ın gündeminde, son dönemde mal varlığını açıklamasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok vardı. Yavaş'tan Altınok'a ilginç bir takas teklifi geldi.

Yavaş, Altınok'un kendisine Londra'daki evinin onun bütün malları edeceği yönündeki açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi.

“Benim Londra’daki evim, onun bütün malları edermiş. Öyle diyor.

İstiyorsan malları takas edelim, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız."

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