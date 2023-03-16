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Bu mantar şişmanlığı şişmanlamayı önlüyor

Sonuçları Nature Communications adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, orijinal adı Ganoderma lucidum olan kırmızı reishi mantarı obeziteyi önlüyor. İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 07:42
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Mantar şişmanlığı önler mi

Bu mantar şişmanlığı şişmanlamayı önlüyor
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Araştırmacılar, Çin’de yıllardır “daha sağlıklı ve uzun yaşama” katkı sağladığı belirtilen söz konusu mantarın, gelecekte obezite tedavisinde kullanılabileceğini söylüyor. Chang Gung Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, yüksek yağ içerikli bir diyet uygulanan farelere söz konusu mantardan verildi. İki ay sonra mantarı yemeyen farelerin 42, yiyen farelerin ise 35 gram ağırlığında oldukları saptandı.
Araştırmayı yürüten bilim adamlarının raporunda şunlar yer aldı:

“Söz konusu mantar kilo alımının, kronik imflamasyonun ve Tip 2 diyabette inisüline direnişin azaltılmasında probiyotik (tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki yaptıkları düşünülen mikro organizmalar) olarak kullanılabilir.”

Araştırmacılar bununla birlikte bulgularının kesinleşmesi için mantarın insanlar üzerinde yeni testlerle denenmesi gerektiğini belirtiyor…

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