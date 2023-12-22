Mantar sote nasıl yapılır?
Malzemeler
400 gr mantar
1 adet kuru soğan
1 adet çarliston biber
1 adet orta boy patates
2 diş sarımsak
1 adet domates
Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ
Yeteri kadar tuz
Pul biber
Karabiber
Kekik
Hazırlanışı
Mantarları çok küçük olmayacak şekilde doğranır.
Soğan, sarımsak, biber, domatesi küçük küçük doğranır.
Patatesler de küp küp doğranır ve malzemeler hazır tencereye alınır ve ocağa alınır.
Sıvı yağı tencerede biraz kızdırıldıktan sonra önce soğan kavurulur sonrasında ise biber ve patates ilave edilir ve kavurulur.
Mantar ve sarımsak ilave edilip altı kısılır. Mantarlar suyunu salınca tekrar açılır.
Tereyağı lezzeti isterseniz bu aşamada koyulur. Tuz, baharatlar ve domates de karışıma eklenir ve pişirmeye bırakılır.
On dakika kadar sonra altı kapatılır.
Afiyet olsun.