Mantar sote nasıl yapılır?

Malzemeler

400 gr mantar

1 adet kuru soğan

1 adet çarliston biber

1 adet orta boy patates

2 diş sarımsak

1 adet domates

Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ

Yeteri kadar tuz

Pul biber

Karabiber

Kekik

Hazırlanışı

Mantarları çok küçük olmayacak şekilde doğranır.

Soğan, sarımsak, biber, domatesi küçük küçük doğranır.

Patatesler de küp küp doğranır ve malzemeler hazır tencereye alınır ve ocağa alınır.

Sıvı yağı tencerede biraz kızdırıldıktan sonra önce soğan kavurulur sonrasında ise biber ve patates ilave edilir ve kavurulur.

Mantar ve sarımsak ilave edilip altı kısılır. Mantarlar suyunu salınca tekrar açılır.

Tereyağı lezzeti isterseniz bu aşamada koyulur. Tuz, baharatlar ve domates de karışıma eklenir ve pişirmeye bırakılır.

On dakika kadar sonra altı kapatılır.

Afiyet olsun.