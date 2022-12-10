Almanya'ya şok üstüne şok. Kaleci Neuer açıkladı

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl benim için daha iyi bitebilirdi. Kayak yaparken bacağımın alt kısmı kırıldı. Ameliyatım iyi geçti ama sezonun benim için bittiğini bilmek canımı acıtıyor." ifadelerini kullandı.
Alman file bekçisi son olarak Dünya Kupası'nda Panzer ile boy gösterdi. Almanya turnuvaya grup aşamasında veda etti.
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