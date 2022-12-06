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Almanya elenmenin faturasını Bierhoff'a kesti

Dünya Kupası'na erken havlu atan Almanya'da başarısızlığın faturasını ünlü teknik direktör Olivier Bierhoff'a kesti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:15
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Almanya elenmenin faturasını Bierhoff'a kesti
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Almanya Futbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Olivier Bierhoff'la karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Olivier Bierhoff ile Almanya Futbol Federasyonu arasındaki sözleşme feshedildi. Alman teknik adamın sözleşmesi 2024'te sona eriyordu.

Almanya Futbol Federasyonu Bernd Neuendorf konuyla ilgili "Oliver Bierhoff, Almanya'ya inanılmaz bir hizmette bulundu. Çalkantılı zamanlarda bile her zaman hedeflerini ve vizyonunu takip etti. Bizim için ve Almanya'da futbol için yaptığı her şey için federasyondaki tüm personel adına Oliver Bierhoff'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya, E Grubu'nda Kosta Rika, İspanya ve Japonya ile yarıştı. Almanya, Kosta Rika'yı yenmesine karşın bir üst tura çıkamayarak turnuvaya veda etmişti. Elenme sonrası Alman basını, milli takımlarını yerden yere vurmuştu.

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